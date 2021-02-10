Серия Redmi Note 12 на низком старте?

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Кампания по продвижению новинок стартовала

Работы над серией Redmi Note 12 идут и, похоже, что они близки к своему завершению. Есть шанс, что премьера линейки пройдет во втором квартале нынешнего года и она изначально будет ориентирована на рынок Китая. О том, что релиз приближается, свидетельствует промо-плакат компании, который намекает на анонс Redmi Note 12.

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Опубликовал его глава Redmi Лю Вейбинг и сопроводил посланием, что Note 10 Pro, выпущенный год назад, скоро будет обновлен, поэтому стоит подумать над именем новинки. А еще он напомнил, что с прошлого года компания взяла курс на выпуск двух поколений устройств Redmi Note ежегодно, где одно ориентировано на экстремальную производительность, а второе — на всесторонний опыт.

Никаких подробностей о новинках не приводится, сейчас компания предпочитает интриговать и явно начинает разгонять промо-кампанию, посвященную серии Redmi Note 12. Судя по всему, уже скоро мы станем свидетелями волны тизеров от производителя, раскрывающих детали о новом семействе. На данный же момент известно, что помимо базовой версии компания должна представить Redmi Note 12 Pro и Redmi Note 12 Pro+.

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Благодаря одному из китайских сертификационных ведомств стало известно, что обе «прошки» получат 6,6-дюймовые экраны и их разрешение должно составить FullHD+. У Redmi Note 12 Pro емкость батареи составит 4890 мАч, в версии Plus — 4300 мАч. Недостаток миллиампер в последней модели компенсируют быстрой зарядкой на 120 или 150 Вт. Оба смартфона получат чипы от MediaTek и речь может идти о Dimensity 1300 и Dimensity 8000/8100. В качестве программной платформы предложат Android 12 с оболочкой MIUI 13.

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Источник: sparronews