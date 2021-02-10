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Poco M5 получил обновление до HyperOS (MIUI 15) + ссылку на загрузку в статье!

16.01.2024 85 0

Обновление бюджетника это всегда праздник

Компания Xiaomi выпустила обновление прошивки HyperOS на основе Android 14 для бюджетного смартфона Poco M5. Обновление предлагает новый дизайн интерфейса, улучшенную производительность и фишки, добавленные в новую прошивку и Android 14.

Poco M5 получил обновление до HyperOS (MIUI 15) + ссылку на загрузку в статье! – фото 1

Обновление HyperOS уже доступно для загрузки через OTA и Recovery. Размер файла составляет около 3.7 ГБ.

Poco M5 представлен в сентябре 2022 года. Он оснащен 6,58-дюймовым дисплеем IPS с частотой 90 Гц, процессором MediaTek Helio G99 и 50 Мп основной камерой. Поначалу запускался на MIUI 13.

Poco M5 получил обновление до HyperOS (MIUI 15) + ссылку на загрузку в статье! – фото 2

Обновление HyperOS уже можно загрузить через обновления системы, однако, если официальное обновление еще не последовало, загрузить HyperOS для Poco M5 можно здесь:

Poco M5 - скачать HyperOS

Автор: Andrii S. Дата публикации: 16.01.2024
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Poco M5 получил обновление до HyperOS (MIUI 15) + ссылку на загрузку в статье!