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Но с эффектом дежавю - снова ребрендинг китайской версии

Сегодня была представлена новинка от Xiaomi – Poco M6 pro, однако как обычно бывает у Xiaomi – это ребрендинг уже существующего смартфона Redmi Note 12R для китайского рынка, так что для нас это формально новый смартфон, который за бюджетный прайс предлагает своему покупателю мощное железо.

Смартфон получил мощный в своем классе чип: Snapdragon 4 gen 2, 4-х нанометровый красавец, являющийся конкурентом Snapdragon 778G и Dimencity 1080, что для данного ценового сегмента является прорывом.

Производитель наконец отходит от использования Hellio G99 и аналогичных в этом сегменте, которые использовались едва ли не последние 2 года, и это оттенок легендарных Redmi Note 7 и Redmi Note 5, которые в свое время изрядно дали толчок всему бюджетному рынку, установив новые правила игры в этом сегменте.

Кроме этого, смартфон предлагает 6.79 дюймовую IPS матрицу с частотой 90 Гц, пиковую яркость 550 нит, пластиковую заднюю крышку и грани, но и без минусов не обошлось: производитель нам до сих пор предлагает в качестве основного сенсора камеры все еще бюджетный Samsung JN1, вряд ли довольный. людей, требовательных к качеству изображения, но при достаточном количестве света его будет хватать. Сверхшироугольника – нет. Фронталка – 8 Мп.

А что с батареей? – Она должна жить долго. Новый процессор в паре с 5 тысячами мАч должны показать себя с лучшей стороны. А вот заряжаться смартфон будет долго: зарядное устройство в комплекте всего-навсего на 18 Вт, однако вы сможете докупить отдельно блок питания на 22.5 Вт

Относительно цены – она приятно удивит людей, которые будут его рассматривать до покупки – версия на 6/128 в Индии была оценена в ~160$. Если новинка будет продаваться в Украине – ориентировочная ее цена около 8000 гривен. Есть еще версия на 4/64, но такую конфигурацию покупать не рекомендую, поскольку современные приложения потребляют все больше оперативной памяти.

Даже сегодня, при активном пользовании, вы можете получить проблемы с многозадачностью, а о какой-то перспективе на будущее и говорить нечего.

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Источник - Gizmochina