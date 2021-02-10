POCO создает свою экосистему

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Топ-менеджеры POCO рассказали о том, в каком направлении будет развиваться бренд

В 2018 году на рынке появился суббренд Xioami — POCO. Заявил он о себе громко выходом «бюджетного флагмана» Pocophone F1. Но после приличной волны хайпа последовала пауза продолжительностью почти два года. Затем бренд вернулся с интересными новинками и сообщил о том, что обрел независимость. Правда, суверенность лишь декларируется, а на самом деле «рука Xiaomi» прослеживается во многом.

В перспективе POCO станет подобием экосистемы, где найдется место разнообразным устройствам. Так, в своем интервью изданию AndroidAuthority глава POCO Кевин Цю заявил, что «мы всегда думаем, что смартфон плюс Интернет вещей — ключевая стратегия для нас». Глава отдела маркетинга компании добавил, что «все начинается с малого, нет ничего запретного».

Судя по этим высказываниям можно строить предположения, что POCO расширит портфолио своих устройств. Это могут быть наушники, носимые гаджеты, внешние аккумуляторы и прочие умные гаджеты. Но вот планшет POCO мы вряд ли когда-либо увидим. Глава отдела маркетинга компании заявил, что рост спроса на планшеты подстегнула пандемия, но сам сегмент перенаселен и компании будет сложно конкурировать в этом сегменте.

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В разговоре о смартфонах, топ-менеджер POCO подтвердил скорый релиз POCO M4 Pro, который должен предложить ценник «примерно в том же диапазоне», что и предшественник. Напомним, что за Poco M3 Pro на старте продаж просили около $210.

Среди прочего заявлено, что компания стремится еще больше отличаться от Xiaomi и Redmi в плане программного обеспечения. POCO уже предлагает целый ряд своих находок и в дальнейшем количество эксклюзивных функций только возрастет. Переходить на трехлетний цикл выпуска крупных обновлений и еще год выхода патчей безопасности, POCO на данный момент не планирует. Она по-прежнему будет предлагать для своих устройств два крупных обновления Android и выпускать исправления безопасности на протяжении 3-х лет.

В этом году POCO отказалась от выпуска флагмана с Snapdragon 888. Среди причин такого шага были названы перегрев и проблемы с энергопотреблением. Еще один важный момент, который заставил отказаться от выпуска смартфона с топовой платформой Qualcomm — ее дороговизна. С другой стороны, топ-менеджер POCO не исключил того, что в следующем году они могут выпустить флагман на базе преемника Snapdragon 888.

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Источник: androidauthority