Появились подробности о POCO M4 Pro 5G

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Чип от MediaTek, быстрая зарядка и достаточно памяти

POCO M4 Pro 5G — будущая новинка от суббренда Xiaomi. Впервые об этой модели заговорили в начале октября, а чуть позже ее обнаружили в базе данных Федеральной комиссии по связи США (FCC). Ее сертификация у регуляторного органа говорит в пользу скорой презентации, но до сегодняшнего дня компания так и не объявила дату анонса смартфона. Зато сведения о POCO M4 Pro 5G появились в базе данных бенчмарка Geekbench.

В синтетическом тесте новинка проходит с модельным номером 21091116АС. Бенчмарк смог идентифицировать, что в основе POCO M4 Pro 5G будет лежать платформа Dimensity 700, предложат 8 Гб оперативной памяти и операционную систему Android 11. По итогам теста аппарат смог набрать 603 балла в одноядерном тесте и 1779 баллов в многоядерном.

Известно, что помимо версии с 8 Гб оперативки, смартфон предложит модификации с 4/64 Гб и 6/128 Гб памяти. К числу известных характеристик устройства стоит причислить поддержку быстрой зарядки на 33 Вт. На уровне слухов говорят о наличии 6,5-дюймового IPS-экрана с частотой обновления 90 Гц, аккумуляторной батареи емкостью 5000 мАч и 48 Мп или 50 Мп датчика, который будет ключевым в основной камере.

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Источник: tudocelular