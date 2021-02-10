POCO X3 Pro получает MIUI 13 на базе Android 12

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Пока обновление распространяется лишь в рамках программы Mi Pilot

Poco X3 Pro — один из самых популярных смартфонов POCO и его даже считают настоящим преемником Pocophone F1 с точки зрения популярности и сбалансированности. Сегодня для владельцев этой модели пришла приятная новость. Компания выпустила обновление до MIUI 13 для Poco X3 Pro.

Это глобальная сборка и ее номер 13.0.3.0.SJUMIXM. Весит она 3,1 Гб и построена на базе Android 12. Из приятного — февральский патч безопасности. Журнал изменений включает немного пунктов. Так, помимо указания версии зеленого робота и присутствия актуального обновления безопасности, упоминается возможность открывать меню приложений в виде плавающего окна на боковой панели, а также повышение оптимизации работы системы.

Стоит знать, что MIUI 13 на базе Android 12 для POCO X3 Pro на данный момент доступно лишь участникам программы Mi Pilot. Сейчас продолжается этап тестирования прошивки и только после того, как будут исправлены критические ошибки, компания начнет развертывание стабильной версии MIUI 13 на POCO X3 Pro.

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Источник: gizmochina