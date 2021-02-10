Poco X3 Pro vs Poco F3: что лучше?

466

Сравнили Poco F3 и Poco X3 Pro, чтобы понять, какой из них стоит предпочесть

Это сравнение навеяно типичными терзаниями, которые может испытывать любой покупатель. Poco F3 оценивают в $350, а Poco X3 Pro стоит на AliExpress около $230. Имеет ли смысл переплачивать? Ведь оба аппарата достаточно близки своим позиционированием и подходом к характеристикам. Но действительно ли в случае с Poco F3 вы получите больше визуального и тактильного удовлетворения? Так что лучше и что покупать?

Формально оба смартфона относятся к одному и тому же сегменту с той лишь поправкой, что Poco F3 все же больше тяготит к субфлагманам, а вот Poco X3 Pro больше «середнячок». Но по всему выходит, что Poco X3 Pro по целому ряду параметров аналогичен своему визави, но при этом он и существенно дешевле. Давайте по пунктам.

﻿

Вот чем пытается выиграть Poco F3:

безграничный 120-герцовый AMLED-дисплей;

Always on Display;

быстрая память LPDDR5 и UFS 3.1;

премиальный дизайн;

эффект стереозвука благодаря двум динамикам;

приличная производительность;

достойный уровень автономности.

Что на стороне Poco X3 Pro:

IPS-дисплей с частотой обновления 120 Гц и отсутствует ШИМ;

батарея емкостью 5160 мАч;

стереодинамики;

быстрая память LPDDR5 и UFS 3.1;

Snapdragon 860;

3,5 мм разъем для наушников.

На субъективный вкус Poco F3 все же выглядит выигрышнее в плане дизайна, производительности и дисплея. Впрочем, в плане мощности большого перевеса нет и вопрос выбора IPS или AMOLED зависит от индивидуальных предпочтений каждого. Старшая модель интересна за счет более солидного перевеса по части продолжительности работы, а вот Poco X3 Pro чуть-чуть лучше по камере, но вряд ли эта «чайная ложечка» преимущества будет ощутима, оба смартфона обладают посредственными камерами.

Видимо выбирать из этих двух моделей все-таки придется, прежде всего, исходя из финансовых возможностей, чувства прекрасного и симпатий к IPS или AMOLED. Еще в случае с Poco F3 стоит помнить, что вы получите приличную автономность. По всем прочим параметрам аппараты равнозначны.