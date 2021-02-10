Poco X3 Pro vs Poco F3: что лучше?
Сравнили Poco F3 и Poco X3 Pro, чтобы понять, какой из них стоит предпочесть
Это сравнение навеяно типичными терзаниями, которые может испытывать любой покупатель. Poco F3 оценивают в $350, а Poco X3 Pro стоит на AliExpress около $230. Имеет ли смысл переплачивать? Ведь оба аппарата достаточно близки своим позиционированием и подходом к характеристикам. Но действительно ли в случае с Poco F3 вы получите больше визуального и тактильного удовлетворения? Так что лучше и что покупать?
Формально оба смартфона относятся к одному и тому же сегменту с той лишь поправкой, что Poco F3 все же больше тяготит к субфлагманам, а вот Poco X3 Pro больше «середнячок». Но по всему выходит, что Poco X3 Pro по целому ряду параметров аналогичен своему визави, но при этом он и существенно дешевле. Давайте по пунктам.
Вот чем пытается выиграть Poco F3:
- безграничный 120-герцовый AMLED-дисплей;
- Always on Display;
- быстрая память LPDDR5 и UFS 3.1;
- премиальный дизайн;
- эффект стереозвука благодаря двум динамикам;
- приличная производительность;
- достойный уровень автономности.
Что на стороне Poco X3 Pro:
- IPS-дисплей с частотой обновления 120 Гц и отсутствует ШИМ;
- батарея емкостью 5160 мАч;
- стереодинамики;
- быстрая память LPDDR5 и UFS 3.1;
- Snapdragon 860;
- 3,5 мм разъем для наушников.
На субъективный вкус Poco F3 все же выглядит выигрышнее в плане дизайна, производительности и дисплея. Впрочем, в плане мощности большого перевеса нет и вопрос выбора IPS или AMOLED зависит от индивидуальных предпочтений каждого. Старшая модель интересна за счет более солидного перевеса по части продолжительности работы, а вот Poco X3 Pro чуть-чуть лучше по камере, но вряд ли эта «чайная ложечка» преимущества будет ощутима, оба смартфона обладают посредственными камерами.
Видимо выбирать из этих двух моделей все-таки придется, прежде всего, исходя из финансовых возможностей, чувства прекрасного и симпатий к IPS или AMOLED. Еще в случае с Poco F3 стоит помнить, что вы получите приличную автономность. По всем прочим параметрам аппараты равнозначны.
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