POCO X3 в огне. Очередная жертва самовоспламенения

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Когда POCO X3 загорелся, он находился на зарядке

Горящие и взрывающиеся смартфоны всегда привлекают много внимания. Любит народ всякие «страшные» истории, связанные с самовозгоранием мобильных устройств. Подобные неприятности случаются регулярно и смартфоны Xiaomi не раз становились героями подобных историй. Появился повод вновь рассказать о новом случае возгорания, который на этот раз произошел в Индии.

К счастью, пострадавших нет. Инцидент произошел с Poco X3, который находился на зарядке. По словам владельца погорельца, он приобрел смартфон всего два месяца до произошедшего. В очередной раз, когда потребовалось восполнить ресурс батарейки, он подсоединил POCO X3 к зарядному устройству, а сам мобильник бережно положил на кровать. Через время произошло непредвиденное — смартфон загорелся. Ожоги оказались несовместимы с жизнью POCO X3, он вышел из строя.

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Чтобы история получила широкую огласку, владелец сгоревшего смартфона выложил в Twitter пост, в котором рассказал об инциденте и сопроводил его фото, как доказательство произошедшего. Он требует от компании заменить ему POCO X3. Если она не выполнит его требование, он обратится в суд за защитой своих прав. На данный момент компания знает об инцидент, сожалеет о произошедшем и пообещала связаться с владельцем погорельца.

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Источник: twitter