POCO X4 идет, Google Pixel 6a заявка и OnePlus 10 Pro ворвется раньше

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Зима неминуемо приближается и до нее остается всего несколько дней. Декабрь обещает быть не скучным и не в последнюю очередь благодаря Qualcomm c ее новым флагманским чипом и Xiaomi, которая на высокой ноте закончит год нынешний, представив несколько новинок. Но все это в перспективе, а мы давайте перейдем к тем новостям, которые оказались актуальными за последние пару дней.

К числу заметных новостей отнесем показ рендеров Google Pixel 6a. Это будет компактная версия Pixel 6 с рядом упрощений по части характеристик. Есть предсказания, что тут также предложат чип Tensor.

В следующем году Dimensity 7000 может стать одним из популярных процессоров, мы увидим большое количество моделей с ним на борту. Нет сомнений, что Xiaomi не пройдет мимо этого процессора и может первой выпустить устройство с ним на борту.

В разряд громких новостей можно причислить то, что Apple объявила о том, что даст возможность пользователям покупать запчасти для ремонта айфонов и маков. Необходимые комплектующие можно будет приобрести в специальном интернет-магазине, и компания обещает любезно опубликовать инструкции с подробным описанием процедуры замены вышедших из строя комплектующих.

Каждому производителю смартфонов по электромобилю. Так можно охарактеризовать новость, что Oppo в 2024 году представит свой электрокар. Она не первая и не последняя, кто из смартфоностроителей идет в автомобильную индустрию.

OnePlus ускорилась и планирует раньше времени представить флагманы серии OnePlus 10. Но график релизов изменят. Сначала новинки покажут в Китае и спустя месяц-два они выйдут на глобальный рынок. А этот год компания завершит выходом OnePlus 9RT за пределы Китая.

Huawei отметилась странной пиар-акцией, заявив, что устроит распродажу своих смартфонов с 100% скидкой в США. На самом деле это была шутка и желание высказать сожаление о выдворении с этого рынка.

Совсем немного времени остается до анонса Xiaomi 12, и компания завершает последние приготовления. Концептоделы же развлекаются фантазиями на тему дизайна Xiaomi 12 Ultra. Топ за свои деньги Redmi Note 11 Pro появится за пределами Китая как POCO X4. А под конец поделимся забавными и странными новостями из рубрики «Какая-то дичь».