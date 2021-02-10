POCO X5 5G и POCO X5 Pro 5G: раскрыты подробные характеристики к релизу

146

Подробная информация о POCO X5 5G и POCO X5 Pro 5G

Вчера мы увидели официальную дату презентации долгожданных смартфонов POCO X5 5G иPOCO X5 Pro 5G . А уже сегодня произошла утечка детальной информации о технических характеристиках новинок. Информация взята из официальных маркетинговых материалов и потому в ее подлинности нет никаких сомнений.





Также для удобства мы собрали все известные спецификации в текстовом виде.

характеристики POCO X5 5G

6,67-дюймовый Amoled-дисплей FHD+ 120 Гц

Разрешение 2400x1080 пикселей

Частота дискретизации соприкосновения 240 Гц

Пиковая яркость 1200 нит

Коэффициент контрастности 4500000 : 1

100% DCI P3, сертифицированный Low Blue Light

Процессор Snapdragon 695

Фронтальная камера 13 Мп

Основная камера 48 МП + ультраширокая камера 8 МП + 2 МП макрос

Аккумулятор 5000mAh

Быстрая зарядка 33 Вт с технологией MMT

3,5 мм разъем для наушников

характеристики POCO X5 Pro 5G

6,67-дюймовый дисплей FHD+ 120 Гц 10 бит Amoled

Разрешение 2400x1080 пикселей

Частота ШИМ 1920 Гц

Коэффициент контрастности 4500000 : 1

Поддержка сертификата Dolby Vision

Snapdragon 778G SoC

Фронтальная камера 16 Мп

108 МП основная + 8 МП широкоугольная + 2 МП макрокамера

Аккумулятор 5000 мАч

Быстрая зарядка 67W с технологией MMT

Толщина – 7,9 мм

вес 181 г

Двойные стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos и Hi-Res Audio

Беспроводные сертификаты Hi-Res Audio

Источник: EqualLeaks