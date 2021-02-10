POCO X5 5G и POCO X5 Pro 5G: раскрыты подробные характеристики к релизу
31.01.2023 146 0
Подробная информация о POCO X5 5G и POCO X5 Pro 5G
Вчера мы увидели официальную дату презентации долгожданных смартфонов POCO X5 5G иPOCO X5 Pro 5G . А уже сегодня произошла утечка детальной информации о технических характеристиках новинок. Информация взята из официальных маркетинговых материалов и потому в ее подлинности нет никаких сомнений.
Также для удобства мы собрали все известные спецификации в текстовом виде.
характеристики POCO X5 5G
- 6,67-дюймовый Amoled-дисплей FHD+ 120 Гц
- Разрешение 2400x1080 пикселей
- Частота дискретизации соприкосновения 240 Гц
- Пиковая яркость 1200 нит
- Коэффициент контрастности 4500000 : 1
- 100% DCI P3, сертифицированный Low Blue Light
- Процессор Snapdragon 695
- Фронтальная камера 13 Мп
- Основная камера 48 МП + ультраширокая камера 8 МП + 2 МП макрос
- Аккумулятор 5000mAh
- Быстрая зарядка 33 Вт с технологией MMT
- 3,5 мм разъем для наушников
характеристики POCO X5 Pro 5G
- 6,67-дюймовый дисплей FHD+ 120 Гц 10 бит Amoled
- Разрешение 2400x1080 пикселей
- Частота ШИМ 1920 Гц
- Коэффициент контрастности 4500000 : 1
- Поддержка сертификата Dolby Vision
- Snapdragon 778G SoC
- Фронтальная камера 16 Мп
- 108 МП основная + 8 МП широкоугольная + 2 МП макрокамера
- Аккумулятор 5000 мАч
- Быстрая зарядка 67W с технологией MMT
- Толщина – 7,9 мм
- вес 181 г
- Двойные стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos и Hi-Res Audio
- Беспроводные сертификаты Hi-Res Audio
Источник: EqualLeaks
Дата публикации: 31.01.2023
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