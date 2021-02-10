Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
Українською На русском
Где купить дешевле?
RU
UA

POCO X5 5G и POCO X5 Pro 5G: раскрыты подробные характеристики к релизу

31.01.2023 146 0

Подробная информация о POCO X5 5G и POCO X5 Pro 5G

Вчера мы увидели официальную дату презентации долгожданных смартфонов POCO X5 5G иPOCO X5 Pro 5G . А уже сегодня произошла утечка детальной информации о технических характеристиках новинок. Информация взята из официальных маркетинговых материалов и потому в ее подлинности нет никаких сомнений.

 

poco_x5_5g

 

poco_x5_pro5g

 

Также для удобства мы собрали все известные спецификации в текстовом виде.

 

характеристики POCO X5 5G

  • 6,67-дюймовый Amoled-дисплей FHD+ 120 Гц
  • Разрешение 2400x1080 пикселей
  • Частота дискретизации соприкосновения 240 Гц
  • Пиковая яркость 1200 нит
  • Коэффициент контрастности 4500000 : 1
  • 100% DCI P3, сертифицированный Low Blue Light
  • Процессор Snapdragon 695
  • Фронтальная камера 13 Мп
  • Основная камера 48 МП + ультраширокая камера 8 МП + 2 МП макрос
  • Аккумулятор 5000mAh
  • Быстрая зарядка 33 Вт с технологией MMT
  • 3,5 мм разъем для наушников

 

характеристики POCO X5 Pro 5G

  • 6,67-дюймовый дисплей FHD+ 120 Гц 10 бит Amoled
  • Разрешение 2400x1080 пикселей
  • Частота ШИМ 1920 Гц
  • Коэффициент контрастности 4500000 : 1
  • Поддержка сертификата Dolby Vision
  • Snapdragon 778G SoC
  • Фронтальная камера 16 Мп
  • 108 МП основная + 8 МП широкоугольная + 2 МП макрокамера
  • Аккумулятор 5000 мАч
  • Быстрая зарядка 67W с технологией MMT
  • Толщина – 7,9 мм
  • вес 181 г
  • Двойные стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos и Hi-Res Audio
  • Беспроводные сертификаты Hi-Res Audio

 

Источник: EqualLeaks

POCO X5 5G POCO X5 Pro 5G
Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 31.01.2023

Комментарии

Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 
 

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
POCO X5 5G и POCO X5 Pro 5G: раскрыты подробные характеристики к релизу