POCO X6 Pro – продолжение легенды с Dimensity 8300 состоится в январе 2024 года

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ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ

Культовая серия POCO X Pro уже совсем скоро получит продолжение именно в легендарных тонах. По данным издания Xiaomiui, устройство будет представлено для глобального рынка уже в январе следующего года.

POCO X3 Pro в свое время поразил мощностью за приемлемую цену – Snapdragon 860 за 200$ это не шутки. И теперь бренд возвращается к первоисточнику линейки – здесь у нас на борту чипсет MediaTek Dimensity 8300 Ultra, являющийся прямым аналогом Snapdragon 8 Plus Gen 1.

Ожидается, что легендарное продолжение будет выпущено в конце января 2024 сразу для многих рынков, в том числе и на нашем.

По информации утечки, устройство сразу же придет с установленной из коробки фирменной оболочкой HyperOS на основе Android 14, уже появились тестовые прошивки для аппарата.

Итак, легендарная серия POCO X возвращается - с чем фанатов мобильных игр могу только поздравить. Если еще и цену сделают приятной – вообще будет шикарно.

Источник - xiaomiui