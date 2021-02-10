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Poco X6 и X6 Pro будут представлены 11 января – это вам не Redmi Note 13 Pro и K70E – будут изменения!

02.01.2024 346 0

Снова нас запутывают

Интернет-баннер официального партнера Poco (Flipkart) свидетельствует о том, что компания планирует презентовать новые смартфоны Poco X6 и Poco X6 Pro в Индии 11 января.

Ожидается, что Poco X6 будет переизданной версией Redmi Note 13 Pro 5G, а Poco X6 Pro – модели Redmi K70e – однако, как всегда, чтобы нас запутать, получат небольшие изменения в характеристиках.

Poco X6 и X6 Pro будут представлены 11 января – это вам не Redmi Note 13 Pro и K70E – будут изменения! – фото 1

В частности, Poco X6 будет иметь 64-мегапиксельную основную камеру вместо 200-мегапиксельной у Note 13 Pro для рынка Китая – в Poco всегда на камерах экономят. А вот чипсет сохранят от китайца, то есть будет Snapdragon 7s Gen 2.

Poco X6 Pro ожидается с процессором MediaTek Dimensity 8300 Ultra, 67-ваттной зарядкой и 64-мегапиксельной камерой – скорее всего, здесь нас ожидает прямой клон Redmi K70E – обрезать там нечего, камера и так там не очень. Однако удивить могут, это же Xiaomi.

Poco X6 и X6 Pro будут представлены 11 января – это вам не Redmi Note 13 Pro и K70E – будут изменения! – фото 2

Оба смартфона будут работать на Android 13 с будущим обновлением до HyperOS и будут иметь по 3 камеры на задней панели. Дизайн выполнен в стилистике предыдущих моделей серии Poco X. Подробные изменения станут известны на презентации. Сначала релиз в Индии, а затем – глобально везде.

Источник - gadgets360

Автор: Andrii S. Дата публикации: 02.01.2024
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Poco X6 и X6 Pro будут представлены 11 января – это вам не Redmi Note 13 Pro и K70E – будут изменения!