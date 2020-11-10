Поддельные смартфоны Xiaomi или как китайцы разводили пользователей

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В Китае была изъята партия контрафактных смартфонов Xiaomi

Времена, когда на рынке было засилье поддельных iPhone, давно прошли. Контрафактные айфоны есть на рынке, но их уже не так много. Им на смену пришли копии от китайских производителей первого эшелона вроде Huawei, Xiaomi и других. Буквально на днях в каталоге одной из платформ электронной коммерции были обнаружены поддельные Xiaomi.

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Во время плановой проверки одного из китайских интернет-магазинов Xiaomi обнаружила, что ряд моделей компании продаются по меньшей цене. Было решено сделать контрольную закупку и провести исследование смартфонов. По результатам этих мероприятий было установлено, что магазин торгует контрафактными смартфонами Xiaomi.

Было решено привлечь к ответственности недобросовестного продавца и Xiaomi обратилась с заявлением в соответствующие правительственные органы. По результатам обыска склада магазина было обнаружено большое количество посылок с поддельными смартфонами, готовыми к отправке. Было изъято сотни контрафактных устройств Xiaomi. Владелец магазина электронной коммерции признался в том, что реализация поддельной электроники стало делом обычным для них и они поставили такую продажу на поток.

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Со своей стороны, Xiaomi обратилась к пользователям с просьбой отдавать предпочтение специализированным магазинам компании и у официальных ритейлеров, а не у барыг, которые выдают фальшивые смартфоны Xiaomi за настоящие и предлагают купить их за бесценок.

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Источник: mydrivers