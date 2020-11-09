Глава Redmi подтвердил, что линейка Redmi K40 скоро поступит в продажу
Redmi заканчивают производство своего хита Redmi K30 Pro, чтобы дать дорогу следующему поколению – Redmi K40.
Флагманский смартфон от суббренда Xiaomi Redmi K30 Pro был выпущен на рынок в начале этого года. Не пробыв на полках магазинов и года, смартфон может кануть в лету – все из-за скорого выхода нового поколения смартфонов серии K.
Лу Вэйбинг, генеральный директор бренда Redmi и президент компании Xiaomi China, подтвердил, что Redmi прекращает производство и официальную продажу Redmi K30 Pro.
Новость прилетела буквально через пару дней после того, как Xiaomi сообщила, что прекращает выпуск своего флагманского смартфона Mi 10 Pro. Также мы узнали, что заканчивается жизненный цикл другого флагмана – Mi 10 Ultra.
Напомним, что Redmi K30 Pro оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, в который встроен сканер отпечатков пальцев. Флагманское происхождение смартфона подтверждается чипом, отвечающим за его работу – Qualcomm Snapdragon 865. Помогают чипу 8 Гб оперативной памяти типа LPDDR5 и хранилище на 128 Гб.
За фотографии отвечает набор основной камеры из четырех объективов: главный на 64 мегапикселей Sony IMX686, 13-мегапиксельный ультраширик, 5-мегапиксельный объектив для макросъемки и 2-мегапиксельная датчик измерения глубины. На фронтальной стороне размещена 20-мегапиксельная выезжающая селфи-камера.
За питание смартфона отвечает аккумулятор емкостью 4700 мАч, поддерживающий технологию быстрой зарядки до 30 Вт. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 10 из коробки.
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Источник: newsbreak.com
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