Глава Redmi подтвердил, что линейка Redmi K40 скоро поступит в продажу

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Redmi заканчивают производство своего хита Redmi K30 Pro, чтобы дать дорогу следующему поколению – Redmi K40.

Флагманский смартфон от суббренда Xiaomi Redmi K30 Pro был выпущен на рынок в начале этого года. Не пробыв на полках магазинов и года, смартфон может кануть в лету – все из-за скорого выхода нового поколения смартфонов серии K.

Лу Вэйбинг, генеральный директор бренда Redmi и президент компании Xiaomi China, подтвердил, что Redmi прекращает производство и официальную продажу Redmi K30 Pro.

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Новость прилетела буквально через пару дней после того, как Xiaomi сообщила, что прекращает выпуск своего флагманского смартфона Mi 10 Pro. Также мы узнали, что заканчивается жизненный цикл другого флагмана – Mi 10 Ultra.

Напомним, что Redmi K30 Pro оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, в который встроен сканер отпечатков пальцев. Флагманское происхождение смартфона подтверждается чипом, отвечающим за его работу – Qualcomm Snapdragon 865. Помогают чипу 8 Гб оперативной памяти типа LPDDR5 и хранилище на 128 Гб.

За фотографии отвечает набор основной камеры из четырех объективов: главный на 64 мегапикселей Sony IMX686, 13-мегапиксельный ультраширик, 5-мегапиксельный объектив для макросъемки и 2-мегапиксельная датчик измерения глубины. На фронтальной стороне размещена 20-мегапиксельная выезжающая селфи-камера.

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За питание смартфона отвечает аккумулятор емкостью 4700 мАч, поддерживающий технологию быстрой зарядки до 30 Вт. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 10 из коробки.

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Источник: newsbreak.com



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