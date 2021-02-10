Подробности о Poco X3 Pro: новый чип, емкая батарейка и модный дисплей

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В сеть слили ключевые характеристики Poco X3 Pro

В прошлом году еще в ранге суббренда Xiaomi компания Poco выпустила X3 NFC, ставший одним из сильнейших игроков в своем ценовом сегменте. По сумме качеств он стал хитом от народной компании. Теперь уже в ранге независимого производителя Poco придется сдать экзамен на состоятельность и делать первые выводы придется на первых новинках компании. В числе них будет Poco X3 Pro.

Один из инсайдеров предсказал выход устройства в первой половине марта. Сама компания хранит молчание о новинке и ее характеристиках. Уверенность в том, что Poco X3 Pro выйдет внушает то, что смартфон уже сертифицирован в Федеральной комиссии по связи США (FCC).

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До недавнего времени техно-шпионы ориентировали нас на то, что «прошка» может получить Snapdragon 855, четверную тыльную камеру, где ключевой датчик на 48 Мп. Теперь же пришло сообщение, что Poco X3 Pro получит новейший чип Snapdragon 860, анонс которого только ожидается. О том, что Qualcomm готовит к выходу эту платформу, впервые заговорили еще летом прошлого года, но до сегодняшнего дня она так и не представлена.

Среди прочего источник упомянул, что Poco X3 Pro удостоится 120-герцовой AMOLED-матрицы разрешение FullHD+, в тандеме с 48 Мп сенсором будет работать ширик, датчик глубины и модуль для макросъемки, а также аккумулятор емкостью 5160 мАч и модуль NFC.

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Источник: xiaomiui