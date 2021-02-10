Poco X3 Pro может получить флагманский чип Qualcomm прошлых лет

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Xiaomi продолжит ставить чипы Snapdragon 855 и Snapdragon 730

Продажи устройств Xiaomi практически во всех сегментах растут как на дрожжах. Если брать за точку отсчета 2019 год, то за прошлый год компания серьезно упрочила свое положение на рынке смартфонов, став третьей компанией в мире. Правда, здесь не только заслуга самой Xiaomi, свою лепту внесли и санкции США, которые основательно подкосили Huawei, чью долю активно «отъедает» компания.

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На этот год у компании амбициозные планы, но многое будет зависеть и от того, будет ли США продолжать гонения в отношении Xiaomi. В числе новинок будут и модели с чипами Snapdragon 855 и Snapdragon 730. В то, что такие модели выйдут, сообщает известный сетевой информатор DigitalChatStation. Что это будут за смартфоны, он не сообщает.

Но, если принять во внимание мнение участников сообщества XDA Developers, то Snapdragon 855 получит Poco X3 Pro. Несмотря на то, что этому чипу уже два года и он утратил титул флагманского, его производительности и сейчас хватит для всего. Вряд ли владельцы аппаратов на Snapdragon 855 будут чувствовать себя ущербными в части производительности.

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Источник: twitter, xda developers