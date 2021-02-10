Показали дизайн Samsung Galaxy A04s

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Первые качественные изображения бюджетки

На днях пришло сообщение, что Samsung увеличивает выпуск устройств по аутсорсингу. По такой схеме создадут и произведут Galaxy A04s. Это будет бюджетная модель для массового потребителя и с ориентиром на развивающиеся страны, где в почете недорогие устройства с престижным шильдиком.

Известный сетевой информатор @OnLeaks, который регулярно снабжает достоверными рендерами еще не вышедших устройств, на этот раз поделился изображениями Samsung Galaxy A04s. Нам показали смартфон, на передней панели которого установили Infinity-V дисплей диагональю 6,5 дюйма. Решение с каплевидной выемкой и приличного размера подбородок — привычное исполнение бюджетного смартфона.

А вот тыльная панель Galaxy A04s выглядит достаточно нетипично, как для доступного устройства. Дизайнеры отказались группировать датчики на «пьедестале», а расположили три сенсора отдельно по вертикали в ряд. На нижней грани привычно видеть порт USB Type-C, микрофон, решетку для динамика и 3,5 мм разъем для наушников. Слот для SIM-карт отправили на левую сторону, справа — качелька регулировки громкости и клавиша питания, куда интегрировали сканер отпечатков пальцев. Габариты же корпуса составили 164,15х76,5х9,18 мм.

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Что касается начинки Galaxy A04s, то на данный момент информаторы не посвятили нас в детали. Можно лишь предположить, что нас ждет экран разрешением HD+, чипсет от MediaTek, батарейка емкостью не менее 5000 мАч и операционная система Android 12 с надстройкой One UI 4.

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Источник: gizmochina