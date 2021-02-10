Показали работу Harmony OS 2.0 и сравнили с EMUI 11 на основе Android 11

102

В сеть слили ролик с демонстрацией функций Harmony OS 2.0, а также сравнили ее по скорости работы с EMUI 11

Harmony OS 2.0 начала свой путь на смартфоны Huawei. На данном этапе только как бета-версия, но уже в начале июня компания планирует развернуть обновление до собственной операционной системы для флагманов нынешнего и прошлого года. На данном этапе Harmony OS видится как странная платформа, которая имеет общую природу с Android и при этом компания декларирует, что ее операционка не является заменой зеленого робота.

Бета-тестеры, которые успели познакомиться с Harmony OS 2.0, расхваливают ее и среди эпитетов звучат слова, что она шустрая, предлагает плавную анимацию, высокое качество изображения, лучшую обработку спецэффектов в играх при низком энергопотреблении.

Один из тестировщиков слил в сеть четырехминутный ролик Huawei Mate 40 Pro с демонстрацией работы Harmony OS 2.0. Самое заметное изменение — панель быстрых настроек и панель уведомлений. В верхнем левом углу отображается поисковая система на смартфоне и простым свайпом вниз открываются уведомления в любой части экрана.

Приложения открываются шустро и создается впечатление, что по скорости выполнения этих манипуляций система Huawei превосходит прочие Android-устройства. Но голос за кадром заявил, что на данном этапе демонстрируется работа штатных приложений, тогда как со сторонними все может быть не так радужно.

Еще одним любопытным нововведением является возможность открыть виджет с различной полезной информацией стоит только свайпнуть по значку приложения. Утилиты с поддержкой этой функции можно идентифицировать по горизонтальной линии под иконкой.

Визуально Harmony OS 2.0 довольно близка к тому, что мы видели в любом смартфоне EMUI 11. Акцент сделан на красивом и интуитивно понятном интерфейсе. Чтобы показать, что по скорости работы Harmony OS 2.0 почти не уступает той же оболочке EMUI 11 на базе Android 11, в сеть слили ролик с демонстрацией работы обеих прошивок.

Приложения на телефоне с EMUI 11 загружаются немного быстрее, чем HarmonyOS 2.0, но это может быть связано с задержкой сети. Также стоит отметить, что сравнение проводится между Developer Beta3 HarmonyOS 2.0 и стабильной прошивкой EMUI 11, что также могло наложить свой отпечаток на скорость работы программного обеспечения.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿﻿

Источники: gsmarena, gsmarena