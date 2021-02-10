Huawei: HarmonyOS не станет заменой Android

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Huawei четко дала понять, что HarmonyOS не «заменитель» Android и не реплика iOS

Вот уже несколько лет Huawei работает над собственной операционной системой, которую уже успели прозвать альтернативой Android. Хотя сама компания никогда об этом не заявляла и говорила о том, что зеленый робот у нее в приоритетах. Но это не мешает продолжать приписывать Harmony OS имидж «победителя» Android.

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Сегодня Huawei опубликовала на своей странице в официальном аккаунте Douyin заявление, в котором четко указала на то, что HongmengOS (HarmonyOS) не является заменой Android и не копией iOS. Она позиционирует ее как универсальную операционку для эры Всеобъемлющего Интернета, которая будет использоваться во всех продуктах компании, начиная от носимой электроники и заканчивая телевизорами.

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Ранее глава отдела программного обеспечения Huawei заявил о том, что в планах компании перевести на новую операционную систему 300 млн устройств, из которых 100 млн — IoT-продукты сторонних брендов.

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На днях был дан старт закрытому бета-тесту новой версии ОС HarmonyOS 2.0. В зависимости от модели размер обновления составляет от 2,87 до 6,2 Гбайт. Летом количество устройств, на которых будет тестироваться HarmonyOS, должно увеличиться. Те, кто успел опробовать операционку в действии отмечают, что упор сделан на обновленном дизайне интерфейса и плавности анимаций.

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Источник: mydrivers