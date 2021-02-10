Показали складной Xiaomi Mi Mix Fold

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Визуализировали Xiaomi Mi Mix Fold с гибким дисплеем

Компания Xiaomi ведет разработку складного смартфона. Разговоры о нем идут уже несколько лет, а два года назад компания даже показала прототип складного устройства. Тогда же президент Xiaomi Лин Бин заявил о том, что им предстоит еще решить ряд проблем прежде чем сгибаемый смартфон доберется до прилавков магазинов. Доработка затянулась на два года, но инсайдеры уверяют, что в этом году Xiaomi все же представит коммерческий вариант складного смартфона.

Информация об аппарате с гибким дисплеем Xiaomi не так давно была найдена в оболочке MIUI. Они указывают на то, что будущий Mi Mix Fold (название предположительное) будет создан по образу и подобию Samsung Galaxy Z Fold. Кодовое имя новинки «cetus» и она получит большой 12,5-дюймовый гибкий AMOLED-дисплей разрешением 2480х1860 точек с частотой обновления 90 Гц. На внешней стороне смартфона установят дополнительный экран разрешением 2520х840 пикселей, и он также выполнен по технологии AMOLED.

Опираясь на утечки, энтузиасты визуализировали то, как может выглядеть Mi Mix Fold. Судя по рендерам, смартфон не предложит фронталку, а основная камера должна обладать тремя датчиками изображения. Когда ждать его анонс, точных данных нет. Предполагается, что дебютирует он не ранее второй половины нынешнего года и выйдет в рамках линейки Mi Mix.

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Источник: twitter