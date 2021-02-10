Покорил ли вас голос из смартфона? Результаты опроса

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Не редко мы слышим от компаний, что миллионы пользователей по всему миру активно пользуются голосовым помощником. И если верить им, то эта аудитория стремительно растет. Но есть и немало скептиков, которые не пользуются виртуальными «говорунами» и считают их только модной фишкой маркетологов.

Уверены, что немало и тех, кто поигрался с помощником, поняли его пределы и отложили работу с ним в долгий ящик. Кроме того, нет серьезных задач, под которые можно было бы оправдать частое общение с роботизированным голосом.

Мы решили выяснить, как много среди нашей аудитории тех, кто регулярно ведет беседы с голосовым ассистентом. По итогам опроса в нашем Telegram-канале Andro news удалось выяснить, что голосовым ассистентом пользуется 27% нашей аудитории. Тогда как 71% не работают с ним. Нашлись и те, кто вовсе не знакомы с этой темой.

Наш опрос показал, что голосовые помощники все еще не являются у нас популярным инструментом для коммуникации и общения. Возможно, по мере того, как они будут становиться умнее, «человечнее» и появится больше задач, которые можно будет легко и просто решить посредством голосового ассистента, тем активнее пользователи начнут пользоваться им.