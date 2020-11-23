Покупай выгодно Realme 6s и Amazfit Band 5

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Скидки на Realme 6s, Amazfit Band 5 и карту памяти Microdrive

Многие люди всегда ищут пути заработка и увеличения собственной выгоды. В числе действенных способов сэкономить собственные средства — акции и распродажи, когда продавцы снижают цены на ряд товаров. Очередная грандиозная распродажа — Черная пятница, которая пройдет 27 ноября. Но ожидание огромных скидок может и не сбыться. Не все товары, цены на которые будут снижены, вам нужны и скидка будет существенной.

Поэтому предлагаем не пропускать те предложения и акции, которые устраивают продавцы в обыденные дни. А чтобы вам было удобно за ними наблюдать и всегда быть в курсе, где и на что действуют скидки, стоит регулярно заглядывать на просторы нашего Telegram‑канала Andro price. Примером того, что и сейчас можно найти что-то интересное, служат три предложения сегодняшнего дня, которые мы отобрали из всего многообразия акций.

Realme 6s

Характеристики: Helio G90T, Android 10.0, 6.5" 90Hz, 4300 мАч, NFC, быстрая зарядка 30 Вт, 6/128 Гб

Цена: RU $164,86/UA $167,05 - https://lite.bz/MaN5v

Купон магазина $9 + промокод "BFRIDAY1000"

Смарт-браслет Amazfit Band 5

Характеристики: 1.1" AMOLED дисплей, Bluetooth 5.0, 125 мАч, микрофон (поддержка Alexa), датчик насыщения крови кислородом, 5ATM

Цена: UA $30/RU $30,87 - https://lite.al/zGkz80

Купон магазина $7 + промокод "ALIOKAZJE3"

Карта памяти Microdrive

Модель: MH016G0410, Class 10 SDHC/SDXC

Версия: 32 Гб - $0,78

Версия: 64 Гб - $1,20

Версия: 128 Гб - $2,71

https://lite.bz/mDCW3