Полный обзор Galaxy S21 Ultra - НАШЛИ МНОГО МИНУСОВ!

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Samsung Galaxy S21 Ultra обзор: насыщенность актуальными технологиями и универсальный комбайн для всего?

Традиционная презентация нового поколения флагманов Galaxy S вновь показала то, что технологии развиваются вяло и ждать мощного скачка вперед, не стоит. Смартфоном на все деньги и локомотивом линейки стал уберфлагман Galaxy S21 Ultra, который уже успел побывать у нас в руках и есть о чем поговорить. И не только о том «почему так дорого», о появлении стилуса и пропавшего из комплекта зарядного адаптера.

Если коротко, то в целом Galaxy S21 Ultra интересный флагманский продукт, который практически лишен недостатков предшественника и мало какие решения можно назвать компромиссными. Именно он олицетворяет текущий уровень развития смартфонного подразделения Samsung и очевидно, что оно движется в правильном направлении.

Основное, что нужно знать о Galaxy S21 Ultra так это то, что это «корейская лопата» с массивным блоком основной камеры. Она предлагает хороший, но не лучший дисплей разрешением QuadHD+, новый чип Exynos 2100, дающий прирост производительности на 33% по сравнению с Exynos 990, и обновленную тыльную камеру, которая по факту в ряде сценариев снимает не хуже Huawei P40 Pro+, а иногда и даже превосходит его. Радуемся, что установка адаптивного экрана и энергоэффективного 5-нм чипа, а также отличная оптимизация «привезли» солидный прирост автономности на фоне предшественника и Xiaomi Mi 11.

Едва ли хоть один покупатель Galaxy S21 Ultra будет всерьез разочарован каким-то аспектом. Разве что те, кто предпочитает часами залипать в игры вздохнут с сожалением, что опять новый топовый чип Samsung «не смог в игровой производительности» и тут Snapdragon 888 рулит. Но объективно, это слишком дорогой смартфон, который не создает серьезного отрыва от конкурентов и целый ряд характеристик просто хорошие, не более. А все подробности — на видео.