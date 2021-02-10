Пользователи все охотнее переходят на восстановленные смартфоны

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Эта тенденция явно помешает продажам новых смартфонов

Потребители во всем мире все чаще видят выгоду в покупке восстановленных смартфонов. Ведь это возможность приобрести iPhone или тот же флагман Samsung по более низкой цене. Например, несколько дней назад южнокорейский гигант начал продажу восстановленных моделей Samsung Galaxy S21, Galaxy S21 и Galaxy S21 Ultra. Привлекательность таких устройств в том, что они прошли проверку и подверглись ремонту со стороны специалистов компании до состояния «как новые».

Аналитики компании Counterpoint Research, проанализировав прошлый год, пришли к выводу, что продажи восстановленных смартфонов выросли на 15% по сравнению с 2020 годом. И это происходит на фоне того, что рынок новых мобильных устройств за прошлый год продемонстрировал рост на 4,5%. Достигнуто увеличение продаж не в последнюю очередь за счет роста спроса на 5G‑смартфоны. Кто-то предпочел приобрести новую модель, но нашлись и те, кто решил немного сэкономить и купил восстановленный аппарат.

Активнее всего восстановленные смартфоны покупали в Латинской Америке, где рост составил 29% на фоне продаж 2020 года. На втором месте оказалась Индия с результатом прироста 25% и на третьем США — 15%. Крупнейшим же рынком в мире остается Китай. На фоне роста спроса на восстановленные устройства, производители начнут активнее заниматься этим направлением. На данный момент безусловными лидерами тут являются Apple и Samsung.

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Источник: phonearena