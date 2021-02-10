Предзаказ на серию iPhone 15 бьет все рекорды! А iPhone 15 Pro Max привлекает большее внимание потребителей по сравнению с iPhone 15 Pro – известный аналитик

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Серия iPhone 15 бьет все рекорды

В прошлую пятницу в первой волне стран поступил предварительный заказ на серию iPhone 15 и уже появились первые оценки, насколько хорошо обстоят дела у Apple. Известный аналитик Apple Минг-Чи Куо предполагает, что iPhone 15 Pro Max привлекает наибольшее внимание потребителей и опережает первоначальный спрос на прошлогодний iPhone 14 Pro Max.

Спрос на iPhone 15 и 15 Plus начального уровня такой же, как и на прошлогодние iPhone 14 и 14 Plus. Осматривая iPhone 15 Pro, Куо предполагает, что в этом году спрос ниже, поскольку больше пользователей ищут обновленную камеру на большей модели Pro Max, как это было раньше с iPhone 12 Pro Max, имевшего разницу в камере по сравнению с меньшей версией 12 Pro.

Также было отмечено, что время ожидания для iPhone 15 Pro Max «значительно» длиннее прошлогоднего 14 Pro Max, не только из-за более высокого спроса, но и из-за текущих проблем производства и измененного графика производства. Наконец Куо ожидает, что серия iPhone 15 достигнет 80 миллионов поставок к концу года.

Интересно, что было обращено внимание на то, что запрет правительством Китая использование смартфонов в государственных организациях не повлияет на общий рейтинг iPhone в Китае, ведь судьба смартфонов в государственных органах мизерна.

Относительно главной темы последнего времени: возвращение Huawei неизбежно отразится на iPhone, но степень этого влияния еще предстоит увидеть. Однако это влияние не проявляется в предварительных заказах на iPhone 15 на китайском рынке. Те, кто заранее заказывает iPhone, являются основными пользователями или поклонниками Apple, а не целевыми клиентами текущих телефонов Huawei.

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Источник: medium ﻿(Ming-Chi Kuo﻿)