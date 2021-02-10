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  • Титановая рамка Apple iPhone 15 Pro собирает темные четкие отпечатки пальцев и даже изменяет цвет

Титановая рамка Apple iPhone 15 Pro собирает темные четкие отпечатки пальцев и даже меняет цвет

18.09.2023 132 0

Самые заметные следы отпечатков... за $999-$1199...

Apple всегда делает привлекательные официальные фото и видео, на которые новые iPhone подаются в самом лучшем виде. Топовые Apple iPhone 15 Pro кажутся слишком элегантными, но действительность более прозаична. Кажется, новинки лучше не вынимать из чехла – титановые рамки собирают отпечатки пальцев и немного меняют цвет из-за этого.

 

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На китайских интернет-платформах появились фото и видео этого эффекта – iPhone 15 Pro с ним выглядят не слишком amaizing. Похоже, фирменные салфетки Apple для протирания смартфона не так уж бессмысленны.

 


Отпечатки не только очень заметны, но несколько изменяют цвет титановой поверхности – по крайней мере, так кажется на первый взгляд. Также у кнопок, где нет отпечатков, образуются светлые ареолы.

 

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Так что поклонники дизайна iPhone 15 Pro, который на самом деле неплох, будут наслаждаться им сквозь прозрачный чехол. Также с сегодняшнего дня можно ожидать отзывов других пользователей, которые получат Apple iPhone 15 Pro и Pro Max по заказу.﻿

 

Источник: Sparrows News

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 18.09.2023
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Титановая рамка Apple iPhone 15 Pro собирает темные четкие отпечатки пальцев и даже меняет цвет