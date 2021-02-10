Популярный ресурс о технике 4PDA заблокирован

118

Суд запретил работу ресурса 4pda в России и тот вынужден переехать на запасной домен

Ничего не предвещало того, что сайт 4PDA может ждать блокировка на территории России. Но это произошло и тут нет никакой политической подоплеки. Доступ к популярному ресурсу был сегодня ограничен, сайт был внесен в базу данных запрещенных в России. Сделано это во исполнение решения Московского городского суда от 26.03.2021г.

Инициировал судебное разбирательство ООО «Национальный спортивный телеканал» (Футбол 1), владеющий телеканалом «Матч ТВ». Ответчиком по делу значится американская компания CloudFlare Inc, провайдер услуг хостинга для сайта 4PDA. В иске истец просил суд вынести решение, которым обязать ответчика «прекратить создание технических условий», обеспечивающих распространение, размещение или любое другие использование на сайте 4PDA передач телеканала ООО «Национальный спортивный телеканал» (Футбол 1). Заявитель также потребовал, чтобы доступ ко всей площадке 4PDA был ограничен на постоянной основе.

В своем решении суд указал, что представитель ответчика не явился в суд и не предоставил уважительных причин своего отсутствия, а также не заявил ходатайство о переносе слушания дела. В этой ситуации суд встал на сторону истца, тем более, что он обеспечил доказательную базу нарушения своих авторских прав — предоставил скриншоты страниц сайта 4PDA, содержащие ссылки на программы телеканала. При этом суд не стал выяснять кем были размещены ссылки на видео, тогда, как утверждает ресурс, сделали это пользователи форума плейлистов.

Сайт вынужден был переехать на запасной домен — 4pda.to. В своем обращении к читателям ресурса, редакция заявила о том, что у нее нет никаких претензий к Роскомнадзору, который исполнил решение суда и заблокировал сайт. Из-за того, что ответчиком по делу стала компания CloudFlare Inc, они не были извещены о том, что в суде есть такой спор. Решение было получено «по факту» и возможности влиять на ситуацию ресурс был лишен. Сейчас 4PDA изучает вопрос и намерен разрешить ситуацию в правовом поле.

У сайта есть месяц, чтобы обжаловать решение Мосгорсуда. Посмотрим, чем закончится вся эта история и что ждет 4PDA.

﻿Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿﻿