Портативный компьютер в кармане от $13 - Orange Pi Zero 2W - конкурент Raspberry Pi

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гики на месте

Если вы гок когда-либо мечтали сделать собственную физическую кнопку действий, поднять в кармане сервер по Minecraft или просто иметь портативное устройство, которое сможет выполнить задачу в Linux и все это по размеру крошечной платы – это устройство для вас.

Компания Orange Pi представила одноплатный мини-компьютер Orange Pi Zero 2W. Он является альтернативой популярному Raspberry Pi Zero 2W, о котором вы когда-либо могли слышать, но имеет более мощный процессор и больший объем оперативной памяти.

Это полноценный компьютер размером 65х30мм, с процессором на базе ARM и 4 ядрами Kortex A53 с частой до 1.5 ГГц, по выбору ОЗУ от 1 до 4 Гб. Все, что вам остается докупить – флешку, на которую вы запишете операционную систему, во всем остальном – это готовый продукт для гиков. Конечно, на высокую скорость работы рассчитывать не стоит, но Minecraft упрощенной версии такая штука потянет.

Среди физических разъемов – мини-HDMI с поддержкой 4K, двойной USB Type-C, 40-пин разъем для подключения различных периферийных штук (как, например физической кнопки), обратная совместимость с Raspberry Pi присутствует. Также есть стандартные Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0.

А главное – операционные системы – вы можете установить любую, начиная с Android и заканчивая Ubuntu, Debian и даже упрощенную версию Windows. Дополнительно доступен модуль расширения за 5 долларов с Ethernet, USB и другими портами.

Orange Pi Zero 2W стоит от $13 за версию 1 ГБ ОЗУ и 22$ за версию с 4 ГБ ОЗУ, пока только на Amazon, однако я уверен, что скоро эта штука приедет как на AliExpress, так и в нашу страну.