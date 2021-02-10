Постер и характеристики Honor Play 8T – смартфон может получиться уже завтра

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Недорогой Honor﻿ будет доступен с 18 октября

В сети появился постер Honor Play 8T – надпись на нем свидетельствует, что смартфон будет представлен уже завтра. Также постер раскрывает некоторые свойства. Play 8T похож на Honor Play 50 Plus, дебютировавший в начале этого месяца в Китае.



Устройство оснащено дисплеем с вырезом камеры и имеет текстурный рисунок на задней панели. Play 8T имеет два объектива камеры расположены в двух больших декоративных кольцах, одно из которых содержит и светодиодную вспышку. Грани телефона плоские, с левой стороны расположен слот для SIM-карты.



Изображение подтверждает, что Honor Play 8T имеет экран с яркостью до 850 нит, 12 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ накопитель и мощный аккумулятор емкостью 6000 мАч. Смартфон оборудован 50 МП основной камерой.



Напомним, Honor выпустила Honor Play 7T и Honor Play 40 Plus в прошлом году в Китае. Хотя эти телефоны имели разный дизайн, они имели почти одинаковые внутренние элементы. Итак, похоже, что Play 8T может походить на Honor Play 50 Plus.



Honor Play 50 Plus имеет 6,8” дисплей FHD+ 90 Гц, 8 МП переднюю камеру и 50 МП + 2 МП двойную камеру. Телефон на базе Dimensity 6020 предлагает 8 ГБ/12 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ накопитель и аккумулятор емкостью 6000 мАч с быстрой зарядкой 35 Вт.

Источник: Playful Droid