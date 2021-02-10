Постеры Vivo Y200 раскрывают название, цвета и дату выхода
17.10.2023 89 0
Еще один неплохой бюджетник Vivo
В сети появились постеры недорогого смартфона Vivo Y200. На них виден интересный бежевый цвет, а также чёрный или темно-серый аппарат. Указана дата анонса – 23 октября.
Vivo Y200 оснащен двумя камерами на задней панели, а также подсветкой Smart Aura Light, которую мы раньше видели на iQOO Z7 Pro и vivo V29 Pro. Основная камера получит оптическую стабилизацию, но Vivo не разглашает никаких других характеристик.
Vivo Y200 будет представлен на виртуальном мероприятии в следующий понедельник. Ожидается, что компания раскроет еще несколько функций смартфона накануне.
Источник: GSMArena
Дата публикации: 17.10.2023
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