Постеры Vivo Y200 раскрывают название, цвета и дату выхода

89

Еще один неплохой бюджетник ﻿Vivo﻿

В сети появились постеры недорогого смартфона Vivo Y200. На них виден интересный бежевый цвет, а также чёрный или темно-серый аппарат. Указана дата анонса – 23 октября.



Vivo Y200 оснащен двумя камерами на задней панели, а также подсветкой Smart Aura Light, которую мы раньше видели на iQOO Z7 Pro и vivo V29 Pro. Основная камера получит оптическую стабилизацию, но Vivo не разглашает никаких других характеристик.

Vivo Y200 будет представлен на виртуальном мероприятии в следующий понедельник. Ожидается, что компания раскроет еще несколько функций смартфона накануне.

Источник: GSMArena