Возвращение легенды или очередной провал: HMD Global, выпускающая смартфоны под брендом Nokia, заявила о выпуске телефонов под собственным брендом

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Что-то действительно крутое или просто дежурные смартфоны?

HMD Global выпускает смартфоны под брендом Nokia за последние шесть лет. Финская компания, принадлежащая Nokia, теперь поделилась планами расширения своего портфолио и выпуска телефонов под собственным брендом HMD.

Об этом сообщил Жан-Франсуа Барил, соучредитель, глава и генеральный директор HMD Global. Руководитель сообщил на своей странице в LinkedIn, что телефоны HMD и Nokia будут сосуществовать, и клиентам также следует ожидать сотрудничества "с интересными новыми партнерами".

В большой публикации Барил заявил, что HMD Global является «быстрее растущим производителем смартфонов 5G из года в год» и лидером в сфере устойчивого развития благодаря ремонтным устройствам Nokia, выпущенным в течение последних двенадцати месяцев.

Теперь компания готова "выйти на рынок самостоятельно, чтобы создать новый мир для телекоммуникаций, ориентированный на потребности потребителей".

HMD гордится тем, что является одним из крупнейших производителей смартфонов в Европе и вскоре начнет поставлять высококачественные доступные мобильные устройства потребителям во всем мире.

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Источник: linkedin