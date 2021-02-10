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  • Сочный лайм или огненный феникс: скоро на наших устройствах появятся новые эмодзи, они уже одобрены Unicode

Сочный лайм или огненный феникс: скоро на наших устройствах появятся новые эмодзи, они уже одобрены Unicode

15.09.2023 54 0

На подходе новые эмодзи...  ﻿

Консорциум Unicode официально одобрил Emoji 15.1, что означает, что в какой-то момент в будущем на ваших устройствах появится партия новых эмодзи.

 

emoji

 

К линейке эмодзи не так много дополнений, как в предыдущих выпусках. Согласно Emojipedia, совершенно новые эмодзи - это качающая горизонтально голова, качающаяся вертикально голова, феникс, лайм, коричневый гриб и сломанная цепь. Также есть новые эмодзи, обозначающие разные размеры семей. Посмотреть более подробно на официально принятые смайлы можно на веб-сайте Unicode Consortium.

 

unicode

 

Следует также указать, что некоторым компаниям, таким как Apple и Microsoft, нужны месяцы, чтобы создать поддержку новых эмодзи в своем программном обеспечении, поэтому нужно подождать некоторое время, прежде чем сбросить лайм-эмодзи своим друзьям.

 

Также можно подать предложение на создание смайлика, есть подробная инструкция по этому поводу.

 

Читайте также: Google добавила интересную функцию: теперь вы можете "приготовить" свой собственный эмодзи с помощью Emoji Kitchen

 

Источник: Emojipedia (Twitter)

Автор: Неля Самсон Дата публикации: 15.09.2023
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Сочный лайм или огненный феникс: скоро на наших устройствах появятся новые эмодзи, они уже одобрены Unicode