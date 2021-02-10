Poco M4 Pro 5G уже скоро

956

Poco M4 Pro 5G предложит поддержку 5G-сетей и чип от MediaTek

Слоган смартфонов Poco — «лучше, чем вы думаете». И, пока, компании удается следовать ему. Большинство моделей обладают той производительностью и сбалансированными характеристиками, которые нужны пользователям. Не стал исключением Poco M3, представленный в ноябре прошлого года. В мае нынешнего года к нему присоединился Poco M3 Pro, предложивший достаточно интересный дизайн.

Читать также: Представлен Poco C31 с емкой батарейкой ﻿

И вот пришло сообщение, что компания не будет затягивать с обновлением и «прошка» вскоре должна получить преемника. По данным сетевого информатора Kacper Skrzypek, вскоре стоит ждать премьеру Poco M4 Pro 5G. Информацию об этой модели удалось обнаружить на сайте одного из сертификационных ведомств. Xiaomi застолбила за собой торговую марку Poco M4 Pro 5G и модельный номер смартфона 21091116AG. По слухам, построена новинка будет на чипе от MediaTek. И это явно модель семейства Dimensity.

На данный момент это все, что известно о Poco M4 Pro 5G. Но почти наверняка инсайдеры не оставят нас без подробностей о новинке до ее анонса. Сейчас можно строить догадки, что смартфон получит 4/6 Гб оперативной памяти, 64/128 Гб постоянной, IPS-матрицу с повышенной частотой обновления, аккумулятор емкостью не менее 5000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 22,5 Вт. Работать аппарат будет на базе Android 11 с оболочкой MIUI 12.5. Апгрейд должен коснуться камер и, возможно, на смену 48 Мп датчику придет модуль на 64 Мп или 50 Мп.

Читать также: MIUI 12.5 Enhanced Edition приносит проблему на POCO F3

﻿Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿. ﻿

Источник: twitter