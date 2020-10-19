Практическое применение NFC и будущее технологии

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Технология NFC: для чего нужна и чему еще ее могут научить

NFC — это технология, которая нашла свое применение в большом количестве современных смартфонов. Near Field Communication представляет собой технологию для беспроводного обмена данными между двумя электронными устройствами, которые находятся в непосредственной близости друг от друга.

Благодаря ей пользователи могут работать с платежными системами, не требующими прямого контакта кредитной карты и считывающего устройства. Очень удобно и есть немало тех, кто оценил комфорт работы с этой технологией, а производители все активнее внедряют соответствующие модули уже не ограничиваясь только топовыми смартфонами.

На что еще способен NFC

Но не только возможностью онлайн-платежей за товары и услуги интересен NFC. Недавно Apple анонсировала функцию Apple Car Reys, которая позволяет создавать виртуальные ключи для автомобилей, записывать их в память, а потом посредством них можно отпирать замки или запускать двигатель, просто приложив аппарат к контактной зоне. Такой способ отпирания выглядит безопасным и надежным. Минимизируется риск утери, а использование биометрической идентификации личности владельца позволяет свести на нет возможность несанкционированного доступа к устройству и, соответственно, внутрь автомобиля посторонних лиц.

Но и это не все, что умеет NFC. Правда, чудес эта технология не вершит. Это простой обмен данными на низкой скорости. Она плохо подходит для передачи больших файлов и для ее работы необходимо небольшое расстояние между совместимыми устройствами.

Где применяется NFC:

наиболее популярный способ использования технологии — бесконтактная оплата одним касанием с применением платежных систем, например, таких как Google Pay, Apple Pay и Samsung Pay;

теги и метки NFC, которые позволяют смартфону считывать и выводить на экран определенную информацию. Например, можно считать сведения с метки в супермаркете, получив информацию о составе продукта, его истории, происхождении и цене;

целый ряд колонок и Bluetooth-наушников имеют чип NFC. Это позволяет управлять ими при помощи смартфона;

некоторые бытовые приборы обладают поддержкой NFC. Например, эту технологию можно найти в стиральных и сушильных машинах LG. Это позволяет быстро активировать заданный цикл работы;

обладают поддержкой NFC и ряд игровых приложений. Например, она есть New Nintendo 3DS и в платформе Amiibo от Nintendo для вызова ряда функций;

все чаще поддержку NFC можно встретить в спортзалах, чтобы пользователь мог легко и быстро получить информацию о тренировках и тренажерах;

на рынке начали появляться безбатарейные температурные датчики—«пластыри» с NFC и ушные термометры для мгновенного измерения температуры тела.

Перспективы распространения NFC

Сама технология интересна и целый ряд компаний намерены и дальше развивать ее, находить все более широкое применение ближней бесконтактной связи. Периодически мы слышим о том, что кто-то собирается совершить NFC‑революцию. Так, уже есть наработки по оцифровке документов и быстроте доступа к удостоверениям личности.

Еще одно перспективное применение NFC — беспроводная зарядка. В мае нынешнего года уже было объявлено о том, что инженеры нашли способ заряжать устройства по беспроводу с применением технологии NFC. Правда, мощность весьма скромная — 1 Вт. И именно этот факт не позволяет говорить о том, что она в своем нынешнем виде подойдет для использования в смартфонах. Но заряжать смарт-часы или наушники — вполне.

В ноябре прошлого года Huawei представила Wi-Fi-маршрутизатор А2 с поддержкой NFC. Применение технологии бесконтактной передачи данных позволяет быстро подключать мобильник к сети Wi-Fi: достаточно активировать NFC на смартфоне и прикоснуться им к роутеру. Пароль авторизации в этом случае не нужен. Но широкое распространение подобные маршрутизаторы на данный момент так и не получили.

А еще в перспективе ожидается, что в будущем наши смартфоны станут настоящими электронными ключами, которые будут отпирать цифровые замки на основе NFC, помогут проходить турникеты и оплачивать проезд в общественном транспорте.

На данный момент лишь вопрос времени, когда и в каких еще сферах найдет свое применение технология Near Field Communication. Как вы думаете, где стоит внедрить и для чего эту технологию?

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