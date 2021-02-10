Правительство США подает иск против сделки Nvidia по приобретению ARM

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Все идет к тому, что Nvidia не позволят стать IT-монополистом

В прошлом году стало известно о желании Nvidia выкупить у Softbank его долю в ARM. Архитектура ARM доминирует на рынке мобильных платформ, а также она все чаще появляется на планшетах и ноутбуках. Смена владельца британской компании означает, что рынок электроники может измениться и позволит американской компании сделать стремительный рывок на рынке и диктовать правила применения технологий, которые теперь формально станут американскими.

Но проблема в том, что для того, чтобы сделка состоялась и Nvidia смогла прикупить ARM, нужно согласие целого ряда регуляторных ведомств. Попытка ее заключить столкнулась с серьезным сопротивлением со стороны Европейской комиссии и Управления по конкуренции и рынку Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. А теперь против нее выступила и Федеральная торговая комиссия США (FTC).

Сегодня чиновники FTC выступили с официальным заявлением, в котором сообщили о том, что направляют в суд иск, чтобы остановить сделку по покупке ARM. Объяснили это необходимостью «заблокировать крупнейшее в истории слияние полупроводниковых микросхем, чтобы не дать конгломерату микросхем задушить конвейер инноваций для технологий нового поколения». Они обеспокоены тем, что сделка может создать антиконкурентную среду в отрасли чипсетов, которая сейчас переживает сложный период.

Чиновники считают, что Nvidia получит привилегированное положение на рынке, получив доступ к технологиям и сделкам ARM. В итоге Nvidia узнает о слабых и сильных сторонах конкурентов, это позволит ей скорректировать свою стратегию поведения на рынке и выпуск продукции.

«Сегодня лицензиаты Arm, включая конкурентов Nvidia, регулярно делятся с Arm конфиденциальной конкурентной информацией. Лицензиаты полагаются на Arm в вопросах поддержки при разработке, проектировании, тестировании, отладке, устранении неисправностей, обслуживании и улучшении своих продуктов. Лицензиаты делятся конфиденциальной информацией о конкурентах с Arm, потому что Arm является нейтральным партнером, а не конкурирующим производителем микросхем. Приобретение, вероятно, приведет к серьезной потере доверия к Arm и ее экосистеме», — заявили в FTC США.

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Источники: hdblog, androidauthority