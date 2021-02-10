Представили Blackview A100, который на старте продаж продают дешевле

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Вчера состоялась мировая премьера Blackview A100, который позиционируется компанией как доступный и шустрый камерофон. Только в рамках продвижения новинки на рынке, производитель готов продать ее со скидкой по цене $139,99. Экономия составит $110.

Blackview A100 построен на базе восьмиядерного чипа Helio P70, обладает 6 Гб оперативной памяти и флеш-накопителем вместимостью 128 Гб. Имеется игровой режим, который позволяет освободить оперативную память и предотвратить появление всплывающих окон и уведомлений, чтобы обеспечить плавную, быструю и стабильную работу.

В оснащение Blackview A100 входит сканер отпечатков пальцев на боковой грани, модуль NFC, аккумуляторная батарея емкостью 4280 мАч и экран диагональю 6,67 дюйма разрешением FullHD+. Основная камера получила 12 Мп датчик Sony IMX362, широкоугольный сенсор на 8 Мп и датчик глубины на 2 Мп. Камера поддерживает ночной режим, бьютификаторы и HDR.

Работает смартфон под управлением операционной системы Android 11 с фирменной оболочкой Doke OS 2.0. Завялена поддержка быстрой зарядки мощностью 18 Вт.

Также обратите внимание, что сейчас на AliExpress проходит летняя распродажа и только до 25 июня можно приобрести Blackview BL6000 Pro по цене $379,99. Смартфон обладает чипом Dimensity 800, 8 Гб оперативной памяти и 256 Гб постоянной, дисплей диагональю 6,36 дюйма разрешением FullHD+, аккумулятор на 5280 мАч и 48 Мп датчик в основной камере.

Сбросил в цене и планшет Blackview Tab 9, который оснащен батарейкой на 7480 мАч и 10,1-дюймовым дисплеем разрешением FullHD+. Имеется 4/64 Гб, 13 Мп камера Sony IMX258 и ОС Android 10 с оболочкой Doke_P 1.0. Только в рамках распродажи планшет доступен по цене $149,99.

По меньшей цене продают и бюджетный Blackview A70, который предлагает батарейку 5380 мАч, чипсет UNISOC SC9863A, 3/32 Гб памяти и операционную систему Android 11. В рамках распродажи смартфон доступен за $84,49.

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