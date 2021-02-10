Представили LCD-панель с динамической частотой обновления от 15 до 144 Гц

2970

Все чаще среди характеристик флагманов мы слышим о дисплее с адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц. Речь идет об алгоритме или технологии, позволяющей выставлять автоматически наилучшую частоту для определенного контента, отображаемого на экране. Например, при пролистывании меню уместны 144 Гц, при воспроизведении видео достаточно 60 Гц, а при просмотре фотографий и 30 Гц хватит.

Но говоря о динамической частоте, речь идет об OLED-панелях, тогда как LCD‑матрицы лишены этой привелегии. На память приходит только модель Redmi K30S Extreme Edition, которая обладала ЖК-экраном, предлагающим 7 уровней регулируемой частоты обновления, позволяющих переключаться между 30 и 144 Гц исходя из сценариев работы.

Компания Huaxing Optoelectronics решила наградить LCD-матрицу динамической частотой обновления. Она представила дисплей, который способен менять частоту обновления в диапазоне от 15 до 144 Гц. Это должно в итоге положительно сказать на энергопотреблении и автономности работы.

На данный момент нет сведений, когда адаптивная 144-герцовая матрица поступит в массовое производство. Но есть те, кто считает, что серийный выпсук такой панели уже мог стартовать и первым устройством, которое удостоится ее, станет Redmi Note 11T Pro.

﻿Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: mobidevices