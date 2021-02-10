Представили смарт-часы Oppo Watch 2

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Как и ожидалось сегодня состоялась премьера смарт-часов Oppo Watch 2. Гаджет доступен в двух версиях с 42 мм и 46 мм, а его продажи стартуют в Китае 6 августа.

Oppo Watch 2 в версии с 46 мм получил 1,91-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 476х402 точки, платформу Snapdragon Wear 4100 и сопроцессор Apollo 4s, 1 Гб оперативной памяти и 8 Гб постоянной. Программная платформа — RTOS и Android. Емкость аккумулятора составила 510 мАч.

Oppo Watch 2 с циферблатом на 42 мм обладает 1,75-дюймовым дисплеем разрешением 430х372 точки и батарейку на 360 мАч (до 4-х дней работы на одном заряде или 16 дней в режиме ожидания). Есть быстрая зарядка, и 15 минут достаточно для того, чтобы получить один день работы. Аппаратная и программные платформы аналогичный той, что предлагает 46-мм версия.

Обе модификации предлагают 155 тем оформления, защиту от воды (5АТМ), поддержку 100 режимов тренировки, модули Bluetooth и NFC. Есть функция мониторинга сна, смарт-часы способны измерить уровень стресса и уровень кислорода в крови, а также определить частоту сердечных сокращений и уровень глюкозы в крови.

46-мм версия Oppo Watch 2 с eSIM предлагают по цене $310, а версия на 42 мм — $230. Версию с 42 мм циферблатом без eSIM предлагают по цене $200.