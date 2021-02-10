Представлен бюджетник OSCAL C20 Pro

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В сентябре Blackview выпустила недорогой 3G-смартфон OSCAL C20 на базе Android 11 и пообещала в будущем представить его 4G-версию в ближайшее время. Прошел месяц, и компания выводит на рынок OSCAL C20 Pro — смартфон начального уровня, который получил более современную программную платформу и 8 Мп тыльную камеру.

В числе главных преимуществ новинки производитель отмечает поддержку 4G. Построена она на основе восьмиядерного чипа UNISOC SC9863А с тактовой частотой 1,6 ГГц. Для сравнения OSCAL C20 предлагает процессор UNISOC SC7731E, разогнанный до частоты 1,3 ГГц.

OSCAL C20 Pro предлагает 2 Гб оперативной памяти и одиночную тыльную камеру на 8-мегапикселей. Емкость аккумуляторной батареи составила 3380 мАч и ее ресурса должно хватить на день работы, включая звонки, воспроизведение видео и игры.

На передней панели OSCAL C20 Pro установили 6,088-дюймовый экран разрешением HD+ (1560х720 точек). Учитывая статус устройства как бюджетника, не стало удивлением увидеть, что работает смартфон под управлением легковесной Android 11 Go.

Только с 13 по 26 октября OSCAL C20 Pro будут продавать со скидкой около $40. Акционный ценник составил $79,19 против его обычной цены $119,99.

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