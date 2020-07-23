Представлен чип Dimensity 720 с ориентиром на средний класс

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Последние несколько лет MediaTek живет с подпорченным имиджем компании-лузера. Но в последнее время чипмейкер упорно пытается сломать стереотипы и все больше уходит от того, что его продукты ориентированы на потребности небольших производителей. Удачной для компании стала линейка процессоров Dimensity, которые все охотнее устанавливают в своих устройствах Huawei, Xiaomi и Oppo.

5G в массы

Сегодня MediaTek представила первенца 700 серии Dimensity. Речь идет о процессоре Dimensity 720, который создан по нормам 7-нанометровой технологии и предлагает поддержку сетей пятого поколения. В числе фишек нового чипа производитель называет технологию MediaTek 5G UltraSave для увеличения автономности работы смартфонов за счет оптимизации работы модема сотовой связи.

Dimensity 720 — это восьмиядерное решение, состоящее из двух кластеров ядер. Первый отведен под два высокопроизводительных ядрах Cortex-A76 с тактовой частотой 2,0 ГГц, а второй блок объединяет в себе шесть ядер Cortex-A55, разогнанных до частоты 2,0 ГГц. За обработку графики отвечает ускоритель Mali-G57 MC3.

Процессор поддерживает оперативную память стандарта LPDDR4x до 12 Гб, флеш-накопитель UFS 2.2, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5, декодирование видео 4K 30P H.264/265/VP9,​​кодирование видео 4K 30P H.264/265, а также позволяет устанавливать в смартфонах дисплеи разрешением 2520х1080 пикселей с частотой обновления 90 Гц и камеру на 64 Мп или сдвоенный модуль 20 Мп + 16 Мп.

Dimensity 720 получил встроенный 5G-модем с поддержкой автономных (SA) и неавтономных (NSA) сетей, но в диапазоне ниже 6 ГГц. Когда на рынок выйдут первые смартфоны с Dimensity 720 на борту, объявлено не было.

Источник: mydrivers