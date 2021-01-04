Представлен чип Snapdragon 480: теперь и бюджетники предложат 5G

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Qualcomm анонсировала 8 нм платформу Snapdragon 480, которая найдет свое применение в бюджетных 5G-смартфонах

В прошлом году Qualcomm объявила о своих планах сделать технологию 5G доступной. В частности, было обещано выпустить 5G-чипы в рамках 400 серии Snapdragon. Чипмейкер сдержал слово и сегодня представил процессор Snapdragon 480, ставший первым изделием с поддержкой технологии пятого поколения в бюджетной линейке чипсетов компании.

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Заявлено, что новый чип поспособствует дальнейшему распространению 5G, а также предложит новый уровень производительности для повышения продуктивности и развлечений. Как уже понятно, главной фишкой Snapdragon 480 стал 5G‑модем Snapdragon X51 с поддержкой mmWave и сети 5G в диапазоне до 6 ГГц. Создан он с применением 8-нанометровой технологии.

В состав Snapdragon 480 вошли восемь вычислительных ядер Kryo 460 с тактовой частотой 2,0 ГГц, графический чип Adreno 619, процессор обработки изображений Spectra 345 и цифровой сигнальный процессор Hexagon 686. Установка этой однокристальной системы позволит предлагать в смартфонах дисплей разрешением FullHD+ с частотой обновления 120 Гц, поддержку быстрой зарядки Quick Charge 4+ и сам чип способен обрабатывать фото с 3-х датчиков изображения разрешением 13 Мп одновременно.

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Смартфоны с Snapdragon 480 на борту появятся на рынке в I квартале нынешнего года. Известно, что свои аппараты с новой системой на чипе намерены выпустить компании Vivo, Oppo, Motorola, HMD Global (Nokia) и Xiaomi.

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Источник: androidcentral