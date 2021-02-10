Представлен флагман Vivo X60t Pro+ с карданной стабилизацией, двумя телевиками и оптикой Zeiss

736

Vivo X60t Pro+ с заявкой на лучший камерофон

Народ из наших широт слабо знаком с продуктами Vivo, а вот в Китае — они среди фаворитов. И это несмотря на то, что модели у компании иногда выходят странные и, как правило, дорогие. Не дешевым вышел и Vivo X60t Pro+, но характеристики тут под стать флагманскому устройству.

Смартфон предлагает чипсет Snapdragon 888, изогнутый AMOLED-дисплей диагональю 6,56 дюйма с частотой обновления 120 Гц, разрешением FullHD+ и пиковой яркостью 1300 нит. Vivo X60t Pro+ обладает 8/12 Гб оперативки, флеш-памятью на 128/256 Гб, селфи-модулем на 32-мегапикселя и аккумулятором емкостью 4200 мАч с быстрой 55-ваттной зарядкой.

Основная камера предлагает четыре датчика, где ключевой на 50 Мп с системой оптической стабилизации изображения и в основе лежит сенсор Samsung ISOCELL GN1. Дополняет его ширик на 48 Мп с карданным стабилизатором, телеобъектив на 12 Мп с 2-кратным зумом и еще один телевик разрешением 8 Мп с 5-кратным зумом. Оптика тут Zeiss и это уже становится традицией для флагманов Vivo.

Запуск Vivo X60t Pro+ прошел без какой-то помпы, его просто тихо добавили в свой каталог компания и ряд площадок электронной коммерции. За базовую версию с 8/128 Гб просят $775, а модификация с 12/256 Гб обойдется в $929.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿﻿

Источник: vivo