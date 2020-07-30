Представлен Huawei Band B6: когда фитнес-трекер и Bluetooth-гарнитура в одном «флаконе»

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Huawei занимает свою и достаточно приличную нишу на рынке носимой электроники. Она продолжает расширять портфолио фитнес-трекеров и сегодня представила Huawei Band B6.

Функциональность двух гаджетов

Новинка позиционируется как умный аксессуар, который не только помогает отслеживать физическую активность и здоровье, но и предлагает Bluetooth-гарнитуру для совершения звонков и проигрывания музыки. Фактически это устройство «2 в 1» — фитнес-браслет и наушник, который крепится на внутренней стороне съемной капсулы. Huawei Band B6 обладает 1,53-дюймовым цветным 3D-экраном с плотностью пикселей 326ppi и фирменным чипсетом Kirin A1.

Производитель декларирует 8 часов работы в режиме разговоров и поддержку быстрой зарядки, которая позволит за 10 минут зарядить батарейку почти наполовину. Есть порт USB Type-C, датчик измерения уровня кислорода в крови, модуль Bluetooth 5.2, датчик частоты сердечных сокращений, поддержка голосового помощника, функция отслеживания женского здоровья и 9 спортивных режимов. Гарнитура получила поддержку 5.2 LE Audio, микрофон и систему шумоподавления.

Фитнес-трекер оповестит о принятом вызове и сообщениях, он умеет сканировать QR-коды, позволит управлять работой плеера и камерой смартфона. Гаджет совместим с устройствами с EMUI 8.1 и более новыми версиями прошивки. В продажу Huawei Band B6 поступит в Китае 6 августа и в зависимости от типа ремешка предстоит выложить от $143 до $214.

Источник: toutiao