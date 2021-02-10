Представлен Moto G50 5G с чипом MediaTek

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5G-смартфон от Motorola для тех, кто чтит легендарную марку

В наших широтах продукты Motorola не слишком заметны, зато в США и Латинской Америке бренд продолжает активно работать и его устройства там покупают. G-серия включает самые популярные модели от Motorola и компания активно наращивает модельный ряд линейки. Сегодня был представлен Moto G50 5G, который стал еще одной версией Moto G50, дебютировавшего в марте нынешнего года.

Главное отличие в аппаратной платформе. На смену Snapdragon 480 пришел Dimensity 700. А еще сканер отпечатков пальцев мигрировал с тыльной стороны на боковую грань. Здесь также установлен 6,5-дюймовый IPS-экран с частотой обновления 90 Гц и диагональю HD+.

В активе Moto G50 5G аккумулятор емкостью 5000 мАч, 4 Гб оперативной памяти и 128 постоянной, тройная тыльная 48 Мп + 2 Мп + 2 Мп, модуль NFC, 3,5 мм разъем для наушников и технология быстрой зарядки на 15 Вт. Работает смартфон под управлением операционной системы Android 11 с надстройкой Motorola My UX.

На данный момент Moto G50 5G будет доступен только в Австралии по цене $289. Когда смартфон появится на прочих рынках, не сообщается.

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Источник: phonearena