Представлены Moto G100 и Moto G50: кому 5G и стоковый Android задорого

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Вышли Moto G100 и Moto G50 с емкой батареей и поддержкой сетей пятого поколения

Вчера компания Motorola, ведомая рукой Lenovo, выпустила два новых смартфона: Moto G100 и Moto G50. Первый из дебютантов стал глобальной версией Moto Edge S, который дебютировал ранее в Китае, а вот второй гаджет — доступный 5G-аппарат на базе Snapdragon 480.

Moto G100 оснастили дисплеем диагональю 6,7 дюйма разрешением 2520х1080 точек с частотой обновления 90 Гц, чипсетом Snapdragon 870, аккумуляторной батареей на 5000 мАч, двойной фронталкой 16 Мп + 8 Мп, а также четырехкомпонентной основной камерой 64 Мп + 16 Мп + 2 Мп + ToF.

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В арсенале Moto G100 модуль NFC, операционная система Android 11 «из коробки», 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной, сканер отпечатков пальцев на боковой грани и быстрая зарядка на 20 Вт. Запросили за Moto G100 много — 499,99 евро. Для сравнения в Китае за эту версию просят $387.

Moto G50 стал доступным 5G‑смартфоном, который заключен в корпус из поликарбоната и внутри него скрывается чип Snapdragon 480, 4 Гб оперативной памяти, флеш-накопитель на 64/128 Гб и аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой 15-ваттной зарядки, но в комплекте идет зарядный адаптер на 10 Вт.

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Обладает Moto G50 портом USB Type-C, модулем NFC, фронталкой на 13 Мп и тройной основной камерой 48 Мп + 5 Мп + 2 Мп. Работает смартфон под управлением Android 11. Продажи стартуют 15 апреля по цене 250 евро за версию с 64 Гб флеш-памяти и вариант с 128 Гб оценили в 270 евро.

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Источник: motorola