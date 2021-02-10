Представлен Moto G82: сбалансированный середняк своего времени

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Цена только подкачала

В последнее время Motorola весьма активно пополняет собственный модельный ряд новинками. Большинство из них стали частью семейства Moto G, которое наиболее охотно покупают пользователи в Америке. Сегодня в него влился очередной аппарат — Moto G82, который стал одним из устройств среднего класса.

Moto G82 оснастили 6,6-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и разрешением FullHD+, аппаратной платформой Snapdragon 695, 6 Гб оперативки и флеш-накопителем вместимостью 128 Гб. За автономность работы отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч и есть поддержка быстрой проводной зарядки на 30 Вт.

Работает Moto G82 на операционной системе Android 12 «из коробки», предлагает сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания на боковой грани, а также селфи-камеру на 16-мегапикселей. Для основной камеры выбрали сет из трех сенсоров 50 Мп (f/1.8, OIS) + 8 Мп (сверхширик) + 2 Мп (макросенсор). Предложили стереодинамики, порт USB Type-C, модуль NFC и защиту от брызг IP52. В Европе Moto G82 предлагают по цене 330 евро.

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Источник: gizmochina