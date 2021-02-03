Представлен Nokia 1.4 на Android 10 Go Edition

760

Nokia 1.4 стал первым смартфоном компании в 2021 году

HMD Global не смогла занять значимую долю на рынке, хотя спрос на ее устройства есть и он даже немного подрос в прошлом году в сравнении с 2019 годом. На фоне проблем Huawei, и у финно-китайской компании есть шанс увеличить собственную долю. Сегодня для поклонников простых и бюджетных смартфонов компания выпустила Nokia 1.4, который оценила в 99 евро.

Читать также: У Nokia 15 место в рейтинге смартфоностроителей, но она гордится и этим

Это одно из немногих устройств, которое работает под управлением Android 10 (Go Edition) с перспективой обновиться до Android 11 (Go Edition). Построен Nokia 1.4 на платформе Snapdragon 215, которая обладает четырьмя процессорными ядрами с тактовой частотой 1,3 ГГц и графикой Adreno 308.

Смартфон оснастили 1/2/3 Гб оперативной памяти и 16/32/64 Гб постоянной, слотом для карт microSD до 128 Гб, двойной основной камерой 8 Мп + 2 Мп и одиночной фронталкой на 5 Мп. В активе Nokia 1.4 дисплей диагональю 6,5 дюйма разрешением 1600х720 точек (HD+), аккумуляторная батарея емкостью 4000 мАч, порт microUSB, сканер отпечатков пальцев, есть поддержка Bluetooth 4.2, Wi-Fi и 4G LTE.

Смартфон уже с сегодняшнего дня можно приобрести в Европе, а до конца первого квартала он появится в продаже в России по цене 7990 рублей за версию с 2/32 Гб памяти и за модификацию 3/64 Гб будут просить 9990 рублей.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿

Источник: gsmarena