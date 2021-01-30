У Nokia 15 место в рейтинге смартфоностроителей, но она гордится и этим

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По итогам 2020 года на долю устройств Nokia пришлось всего 0,7% рынка мобильных аппаратов

На дворе январь и это традиционное время для подведения итогов прошлого года, что с успехом и делают аналитики. Не так давно мы узнали, что по итогам прошлого года на рынке смартфонов лидером осталась Samsung, Apple вернула себе вторую строчку рейтинга, а Huawei сползает вниз. Но фишка в том, что аналитики предпочитают ограничиваться только демонстрацией топ-5 крупнейших смартфоностроителей, а всех прочих отправляют в раздел «другие».

Всегда любопытно посмотреть, как распределяются места там, за пределами элиты. Компания Counterpoint Technology Market Research решила конкретизировать положение дел с устройствами Nokia по запросу компании NokiaMob. Несмотря на скромные цифры, у HMD Global есть повод для радости.

Так, по итогам четвертого квартала прошлого года компания оказалась на 15 месте крупнейших смартфоностроителей с долей 0,7%, 2,8 млн поставленных смартфонов. Куда лучше обстоят дела в сегменте телефонов, где компании удалось отгрузить 12,7 млн трубок и занять 16% доли сегмента обычных звонилок.

По итогам всего 2020 года на рынок было поставлено 15,5 млн мобильных устройств Nokia. Интересно, что в сравнении с аналогичным периодом 2019 года спрос на модели Nokia вырос на 30%. При этом наибольший прирост продемонстрировали смартфоны — 35%, а продажи телефонов выросли на 26%.

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Источник: nokiamob