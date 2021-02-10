Представлен Nubia Red Magic 6R: игровая мощь в тонком корпусе

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Один из тонких и легких игрофонов на рынке

Nubia продолжает развивать серию игровых смартфонов Red Magic. Следом за Nubia Red Magic 6 и Red Magic 6 Pro сегодня компания представила их младшего собрата Red Magic 6R. Здесь отказались от нарочито брутального внешнего вида, сделав ставку на высокую производительность в тонком и легком корпусе.

Nubia Red Magic 6R укомплектовали 6,67-дюймовым 10-битным OLED‑дисплеем разрешением 2400х1080 точек с частотой обновления 144 Гц и обработкой касаний 360 Гц. Задержка из расчета на каждый кадр составляет 6,94 мс и сама панель адаптивная с четырьмя режимами 60/90/120/144 Гц. Как и надлежит устройству с геймерским характером, в его основе лежит платформа Snapdragon 888, а также предложили систему жидкостного охлаждения, 6/8/12 Гб оперативной LPDDR5 и 128/256 Гб постоянной UFS 3.1.

Питает Nubia Red Magic 6R аккумулятор емкостью 4200 мАч с быстрой зарядкой на 55 Вт, который уместился в корпусе с габаритами 163,04х75,34х7,8 мм весом 186 грамм. Разрешение селфи-камеры составило 16-мегапикселей и на тыльной стороне установили четырехкомпонентную камеру с датчиками 64 Мп (Sony IMX682) + 8 Мп (широкоугольная) + 5 Мп (макросъемка) + 2 Мп (датчик глубины).

Доступен Nubia Red Magic 6R в четырех модификациях, где младшая с 6/128 Гб оценена в $470, за вариант с 8/128 Гб запросили $517, вариация с 12/128 Гб обойдется в $564 и топовая с 12/256 Гб стоит $611. Представили и лимитированную версию Douzhe Sheng Buddha IP Limited Edition с 12/256 Гб и уникальным интерфейсом за $627.

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Источник: cn.engadget