Nubia Red Magic 6 и Red Magic 6 Pro выходят на глобальный рынок

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С сегодняшнего дня стартует прием предзаказов на Nubia Red Magic 6 и Red Magic 6 Pro на мировом рынке

Nubia Red Magic 6 и Red Magic 6 Pro — одни из мощных смартфонов 2021 года. Они предлагают пользователям максимальную производительность, которая гарантирует возможность играть в самых тяжелых играх на высоких настройках графики. Смартфоны были представлены в Китае месяц назад и теперь они выходят на глобальный рынок. Сегодня стартует прием предзаказов на Nubia Red Magic 6 и Red Magic 6 Pro, а их продажи начнутся 15 апреля.

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Напомним, что новинки основаны на топовом чипе Snapdragon 888, оснащены мощной и эффективной системой охлаждения с двумя центробежными вентиляторами. Оба смартфона предложили AMOLED-дисплеи с частотой обновления 165 Гц, разрешением FullHD+ и диагональю 6,8 дюйма. Как и надлежит флагманским устройствам 2021 года здесь предложили быструю память: LPDDR5 и UFS 3.1.

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Среди преимуществ Nubia Red Magic 6 Pro стоит выделить 120-ваттную зарядку, которой под силу зарядить аккумулятор емкостью 4500 мАч всего за 17 минут. Что касается Nubia Red Magic 6, то его можно «дозаправить» на мощности 66 Вт и здесь предложили батарейку большей емкости — 5050 мАч.

В активе смартфонов поддержка Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1, три микрофона, порт USB Type-C и дисплейный сканер отпечатков пальцев. Для того, чтобы игровой процесс был быстрым и комфортным, на боковых гранях есть сенсорные триггеры с частотой отклика 400 Гц.

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Основная камера Nubia Red Magic 6 и Red Magic 6 Pro трехкомпонентная: 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Поставляются смартфоны с фирменной оболочкой Red Magic 4 на основе Android 11. Приобрести Red Magic 6 можно только в черном цвете с 12/128 Гб памяти по цене $599 и 599 евро в зависимости от региона. Red Magic 6 Pro также выходит на мировой рынок только в одной версии с 16/256 Гб памяти и в серебристом цвете. Оценили его в $699 и 699 евро.

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